5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

Yetkililer yaptıkları açıklamada 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası koronavirüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadığını duyurdu.







Palau Sant Jordi kapalı spor salonunda düzenlenen konser öncesi tüm seyirciler Covid-19 testinden geçirildi. Özel bir havalandırma sisteminin kullanıldığı mekanda tüm seyirciler FFP2 tarzı maskeler taktı tuvalet ve barların kullanımında ise bazı özel kurallara dikkat edilmesi istendi. Ancak seyirciler arası sosyal mesafe kuralına uyulmadı.





Germans Trias i Pujol Hastanesi doktorlarından Josep Maria Llibre yaptığı açıklamada, bu konserle birlikte büyük bir Covid-19 deneyi yaptıklarını ve doğru önlemler alındığı taktirde bu tarz organizasyonların güvenli olduğunu ispatladıklarını açıkladı.





Llibre, "Konser esnasında Covid-19'un bulaştığına dair hiçbir belirtiye rastlamadık. Bu da zaten araştırmamızın hedefiydi." diye konuştu.







Llibre ayrıca maske kullanımı, iyi havalandırma ve Covid-19 testi yapıldığı taktirde buna benzer kalabalık etkinliklerin düzenlenmesinde bir sakınca olmadığını da sözlerine ekledi.





Konser kaynaklı olmayan 6 Covid-19 vakası tespit edildi







Yapılan açıklamada konserden 15 gün sonra etkinliğe katılan 6 kişide Covid-19 virüsü tespit edildiği, bunlardan 4'üne virüsün konserde bulaşmadığının kesinleştiği, diğer 2 vakanın kaynağının ise belirsizliğini koruduğu kaydedildi.





Araştırmacılar geçtiğimiz aralık ayında kapalı bir mekanda 500 kişinin katıldığı bir konser düzenlemiş, ve tüm seyirciler organizasyon öncesi Covid-19 testine sabit tutulmuştu. Yapılan araştırmalarda hiçbir seyircide koronavirüs izine rastlanmamıştı.





Dünya üzerinde Hollanda, Almanya, Rusya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de Covid-19'un yayılma gücünü test etmek amacıyla geçtiğimiz ay ve haftalarda benzer konserler düzenlenmişti.