5 çocuğun öldüğü 'soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı

ANNE HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞTİ





ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI









Öte yandan babaları Hakan Akcan 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olan ölen 5 kardeşin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'İÇİM YANIYOR, ÇOK ÜZGÜNÜM'





'ARADA SIRADA YARDIM ETMEK İÇİN YİYECEK-İÇECEK GETİRİYORDUM'





ANNE, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ





İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ve 5 arasında değişen 5 kardeş yaşamını yitirdi.Yapılan ilk incelemede, eşi cezaevinde bulunan annenin, geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı.Anne hakkında gözaltı kararı verildi.Son olarak, üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden Melisa Akcan'ın polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı.Akcan, ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi.5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan'ın Aydın'da yaşayan amcası Yılmaz Açar (62), olayı dün akşam öğrendiğini belirtip, sabah geldiğini söyledi.Akcan ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu belirten Açar, "Hem devlet hem de biz yardım ediyorduk. Elimizden geleni yapardık. Aydın'da yaşadığım için ara ara gelip, çocuklara bakarak bir ihtiyaçları varsa destek oluyorduk. En son 2 ay önce geldim. Babaları da 1,5 senedir açık cezaevinde. O da izinli olduğu zaman gelip, çocuklarını görüyormuş. Kardeşim Melisa'ya iki çocuğu yanına almayı, diğer çocukları da yurda vermeyi teklif etti. Ama bu teklifi kabul etmedi. Ayrıca sosyal hizmetler de bu çocukları almak istedi ancak yine vermediler. Yaşanan bu olayda anne ve babanın ihmali var. İçim yanıyor, çok üzgünüm" dedi.Melisa Akcan'ın babaannesi Ayşe Açar (78) da "Çocuklara çok üzülüyorum, akşam duyduk. Oğlum söyleyince sabah kalktım, Aydın'dan buraya geldim. Daha önce hiç burada kalmadım. Arada sırada yardım etmek için yiyecek-içecek getiriyordum. Akşam gözümü yummadım. Ölecek gibi oldum" diye konuştu.Öte yandan 5 çocuğunu birden kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Melisa Akcan'ın taburcu olduktan sonra ifade için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.