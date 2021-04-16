5 dakikada günün önemli gelişmeleri

16 Nisan 2021 'Haber özetleri' için tıklayın

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN 128 MİLYAR DOLAR İTİRAFI

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara cevap verdi





Merkez Bankasının Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladığını hatırlatan Kavcıoğlu, "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" dedi. Kavcıoğlu, harcanan dolarların "Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu." dedi





'MONTRÖ BİLDİRİSİ' SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

103 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan, 'Montrö bildirisi'nin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 emekli amiral ile bir emekli generali ifadeye çağırdı. Evlerinde arama yapılan emekli askerlerin telefon ve bilgisayarlarına el kondu.

İfade için yeni çağrılan emekli askerlerin soruşturma kapsamındaki bildirinin hazırlanmasında ve yayımlanmasında faaliyette bulunduklarının tespit edildiği öğrenildi.









TÜRKİYE'DE MERKEZ BANKASI'NDAN TARTIŞILAN KRİPTO PARA KARARI





Türkiye Merkez Bankası, yeni kripto para yönetmeliğini yayınladı. Yeni yönetmelikle kripto paranın kullanımı fiilen yasaklandı .

İlk defa hukuki anlamda kripto varlığın tanımı yapılırken, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde yapılmasına 30 Nisan’dan itibaren yasak getirildi.





Düzenleme ile birlikte kripto paraların alımı ya da satımı yasaklanmadı. Kripto paralar, özel şirketlerce işletilen kendilerine özel borsalarda alınıp satılıyorlar.





Düzenleme ile ödeme hizmeti veren ve elektronik para kuruluşu olarak sınıflandırılan şirketlerin kripto paraların alım-satımının yapıldığı borsalara para transferine aracılık etmesi de engellendi. Ödeme hizmeti kuruluşlarının kripto varlıklara dayalı iş modelleri geliştirmesi yasaklandı





Yasak kararının ardından Bitcoin başta olmak üzere dünyada kripto paraların değer kaybetmesine neden oldu.





Bu karara hem ekonomistler hem de muhalefet tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı yayımlanan kripto varlıklar yönetmeliğine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar" dedi.





BATI-RUSYA GERİLİMİ ARTIYOR

Ukrayna ekseninde başlayan Batı ile Rusya arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. ABD’nin 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Polonya da 3 Rus diplomatı ‘zarar veren faaliyet’ nedeniyle sınır dışı kararı aldı.





Bu arada ABD’nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Tod Wolters, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme olasılığını düşük-orta düzey olarak tanımladı.





Ukrayna , Rusya’nın Ukrayna sınırına 40 bin asker yığdığını ve 40 bin askerin de Moskova’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’da bulunduğunu açıklamıştı.

Ukrayna askeri istihbaratı da Rusya’nın sınıra askerî yığınağının 20 Nisan’a dek süreceğini ve nihayetinde toplam 110 bin askerin hazır bulundurulacağını bildirmişti.

Bu sayının, 255 bin aktif personeli bulunan Ukrayna ordusunun neredeyse yarısına denk olduğu belirtiliyor.

ABD SİLAHLI SALDIRILAR ARTIYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nin gündemi silahlı saldırılar ve bireysel silahlanmanın yasaklanması tartışmalarıyla çalkalanıyor.

Son haftalarda meydana gelen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti.





En son saldırı ABD’nin Indianapolis kentinde bir kargo şirketinde gerçekleşti Bir saldırgan nedeni bilinmeyen sebeple etrafa ateş etmeye başladı.

Silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 60’dan fazla kişi de yaralandı. Polis, saldırganın kendini öldürdüğünü açıkladı.

2020 yılında ateşli silahlar sebebiyle 41 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede, yaşanan son olaylar silahlanma tartışmalarını yeniden başlattı.





AKP'Lİ BELEDİYELERİN 'İNSAN KAÇAKÇILIĞI' SKANDALI BÜYÜYOR





Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ortaya çıkan , yurt dışı gezisi görünümlü insan kaçakçılığı skandalı git gide büyüyor.





Kaçakçılık ağı, sanıldığından daha yaygın… Bir çok belediye tarafından kullanılan yöntem şçyle işliyor. Kaçakçılar belediyeyle ilişkiye geçerek, yurt dışındaki şirket veya kurumla ortak proje geliştireceklerini ve yurt dışı gezisi düzenleyeceklerini kaydediyor. Belediye üzerinden hizmet damgalı pasaport çıkarılıyor. Listeye kimi belediye yöneticileri ekleniyor. Kaçaklar Almanya'ya ayak basarken, belediyeciler de bu vesileyle kıyak tatile çıkarılıyor. Aynı zamanda kaçakçılar bazı belediyelere kamyon aldıkları iddiaları da var.

Skandal ile ilgili İçişleri Bakanlığı, Malatya vali yardımcısı, Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 personeli görevden aldı



