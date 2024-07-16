Samanyolu Haber /Gündem / 5 gündür alev alev yanıyor: Söke OSB 'yanardağ'a döndü! /16 Temmuz 2024 08:57

5 gündür alev alev yanıyor: Söke OSB 'yanardağ'a döndü!

Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası’nda cuma günü akşamüzeri başlayan yangın 5 gündür söndürülemedi. Binlerce ton atık kağıdın tamamının alevlere teslim olduğu yangında ortaya çıkan görüntüler Söke OSB’ye adeta yanardağ görünümü verdi.

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Söke OSB içerisinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası’nda cuma günü akşamüzeri başlayan yangında 4 gün geride kaldı. 5 gündür yanan ve yaklaşık 250 bin metrekarede etkili olduğu belirtilen yangında Söke OSB adeta yanardağ görünümü aldı.

Söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği yangında fabrikanın depolama alanındaki tüm kağıtlar yanarken yangının bölgedeki diğer fabrikalara sıçramaması için de çalışmalar devam ediyor.

YANAN HER DEPODA HORTUM OLUŞUYOR

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekipleri başta olmak üzere 23 ayrı ilden bölgeye gelen söndürme ekiplerinin 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15’ten bu yana sürdürdüğü çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. Fabrikanın yaklaşık 240 bin metrekareye ulaşan depolama alanındaki binlerce ton atık kağıdın tamamının alevlere teslim olduğu yangında ortaya çıkan görüntüler Söke OSB’ye adeta yanardağ görünümü verdi.

Bölgede ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.
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