Samanyolu Haber /Gündem / 5 ilin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti /05 Mart 2020 21:42

5 ilin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

YSK, TÜİK tarafından ilan edilen nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını değiştirdi.

SHABER3.COM

YSK, TÜİK tarafından ilan edilen nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını değiştirdi. Denizli, Kırşehir ve Dersim'in çıkaracağı milletvekili sayısı 1'er düşerken, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya'nın ise 1 arttı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığınca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi.

Denizli, Kırşehir ve Dersim'in çıkaracağı milletvekili sayısı 1'er düşerken, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya'nın ise 1 arttı.

Yapılan hesaplamaya göre İstanbul’un artan iki milletvekili sayısı 1’inci ve 3’üncü bölgelere yansıtıldı.

600 milletvekili koltuğu bulunan TBMM’de yapılan düzenlemenin ardından Antalya’nın 16 olan vekil sayısı 17’ye, İstanbul’un 98 olan vekil sayısı ise 100’e yükseldi.
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