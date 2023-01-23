Samanyolu Haber /Dünya / 5 katlı bina çöktü en az 16 kişi öldü /23 Ocak 2023 08:41

5 katlı bina çöktü en az 16 kişi öldü

Suriye'nin kuzeyinde Halep il merkezinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu en az 16 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

AFP, Halep'in merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde çöken 5 katlı bina enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

7 ailenin yaşadığı apartmanda, yaklaşık 35 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Suriye resmi haber ajansı Sana, 5 katlı binanın temeline su sızması nedeniyle çöktüğünü öne sürdü.

Merkezi İngiltere’de bulunan ve bölgede önemli bir haber ağına sahip Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, binada yaşayanların önemli bir kısmının çatışmalar yüzünden kuzeydeki Afrin’den bu kente gelenler olduğunu duyurdu.

Kaçak yapılaşma ve inşat sırasında sağlam temel atılmaması yüzünden bu kentte binaların çöküşü görülüyor.

Son olarak eylül ayında Halep’te bir binanın çökmesi yüzünden üçü çocuk 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 5 katlı bina çöktü en az 16 kişi öldü Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Karne hediyesi olarak et aldı...

Karne hediyesi olarak et aldı...

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:48:53