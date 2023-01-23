5 katlı bina çöktü en az 16 kişi öldü

AFP, Halep'in merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde çöken 5 katlı bina enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.



7 ailenin yaşadığı apartmanda, yaklaşık 35 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.



Suriye resmi haber ajansı Sana, 5 katlı binanın temeline su sızması nedeniyle çöktüğünü öne sürdü.



Merkezi İngiltere’de bulunan ve bölgede önemli bir haber ağına sahip Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, binada yaşayanların önemli bir kısmının çatışmalar yüzünden kuzeydeki Afrin’den bu kente gelenler olduğunu duyurdu.



Kaçak yapılaşma ve inşat sırasında sağlam temel atılmaması yüzünden bu kentte binaların çöküşü görülüyor.



Son olarak eylül ayında Halep’te bir binanın çökmesi yüzünden üçü çocuk 10 kişi hayatını kaybetmişti.