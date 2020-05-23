5 milyar euro bulamazsa batacak

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Renault'un Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle mali dar boğaza girdiğin belirterek, "Acil şekilde harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.





Le Maire, her şeye rağmen yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard'ın yeni bir strateji geliştirmeye çalıştığını ve Fransız hükûmetinin tam desteğini arkasına aldığını belirtti.





HENÜZ ONAYLANMADI





Le Maire, Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar euro mali destek talebinde bulunduğunu, ancak otomotiv devinin müracaatının henüz onaylanmadığını söyledi.