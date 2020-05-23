Samanyolu Haber /Ekonomi / 5 milyar euro bulamazsa batacak /23 Mayıs 2020 21:01

5 milyar euro bulamazsa batacak

Korona salgını sebebiyle zor günler geçiren Fransız otomotiv devi Renault, hükûmetten 5 milyar euro destek alamazsa batacak.

SHABER3.COM

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Renault'un Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle mali dar boğaza girdiğin belirterek, "Acil şekilde harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.  

Le Maire, her şeye rağmen yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard'ın yeni bir strateji geliştirmeye çalıştığını ve Fransız hükûmetinin tam desteğini arkasına aldığını belirtti.

HENÜZ ONAYLANMADI

Le Maire, Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar euro mali destek talebinde bulunduğunu, ancak otomotiv devinin müracaatının henüz onaylanmadığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 5 milyar euro bulamazsa batacak Sonraki Haber >>

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bariyeri hesap edemeyince

Bariyeri hesap edemeyince

El bombası eğitimi kazası

El bombası eğitimi kazası

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Filmleri aratmayan kaza

Filmleri aratmayan kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:37:40