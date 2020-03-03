5 milyar liralık trenlerin sigortası bile yokmuş

Sayıştay Başkanlığı, TCDD 2018 Yılı Denetim Raporu’nda “Demiryolu kazaları sonucu yüksek hızlı tren setleri ve çekilen araçlarda meydana gelen hasarların ve zararların kurum tarafından karşılanması nedeniyle yüksek maliyetlerin oluştuğuna” dikkat çekmişti. Sayıştay, bu araçların kaza sigortası ile yolcu ferdi kaza sigortasının yaptırılmasını önermişti. Kurumun “2019 ve 2020 yıllarını kapsayacak şekilde 3. şahıs mali sorumluluk sigortaları ile bölgesel, anahat ve YHT yolcularını kapsayacak şekilde ferdi kaza sigortası yaptırdığı” öğrenilmişti. Demiryolu araçlarının da sigorta ettirilmesine yönelik de risk analizi çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.







Bu konunun da görüşüldüğü TCDD 2017-2018 KİT Alt Komisyonu toplantısı geçen 20 Şubat’ta gerçekleşti. Toplantıda TCDD’nin araç filosuna ilişkin bilgiler paylaşıldı. Buna göre TCDD’ye ait 664 lokomotif, 19 yüksek hızlı tren, 104 adet dizel tren seti, 101 adet elektrikli tren seti, 952 adet yolcu vagonu ve 17 bin yük vagonu bulunuyor.





"Genel müdüre 'Birlikte bunu tesis edelim' dedim"





Toplantıda bu araçların sigortalanmasına ilişkin ilginç bir diyalog yaşandığı kaydedildi. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, toplantıda bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sigortası yaptırılmayan yüksek hızlı trenlere ilişkin genel müdüre, "Şayet yurt içindeki sigorta şirketleriyle bu işi çözemiyorsanız bizler milletvekilleri olarak Meclis’te tıpkı zamanında - satılmadan önceki- Ray Sigorta’nın oluşumu gibi, devlet kurumlarının hissedarı olduğu bir sigorta şirketinin kurulması adına harekete geçelim. Birlikte bunu tesis edelim’, dedim" dedi.