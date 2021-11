5 milyon hanenin doğalgazı kesildi

RESMİ VERİLERE GÖRE DURUM VAHİM





CHP Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Avrupa’nın en ucuz doğalgazı Türkiye’de” açıklamasına karşın resmi verilere göre her yıl milyonlarca vatandaşın faturasını ödeyemediği için doğalgazının kesildiğini dile getirdi.CHP’li Akın, “Doğalgaz ucuzsa vatandaşlarımız neden sözde ucuz doğalgazın faturasını ödeyemiyor? Başkanlık sisteminin resmen yürürlüğe girdiği 2018 yılından bu yana faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı her geçen gün artıyor” diye konuştu.BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Türkiye’de özellikle 2018 yılında başlayan ekonomik krizle birlikte vatandaşların doğalgaz faturasını ödemekte zorlandığını resmi verilerle ortaya koyan CHP’li Akın, bu kapsamda hem Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi verilerini derledi.CHP’li Akın, EPDK’nin her yıl yayımladığı rapora göre 2018, 2019 ve 2020 yılları ile Bilgi Edinme Yasası kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ocak 2021 ile Mayıs 2021 dönemine ilişkin son 3,5 yılı kapsayan dönemde kaç abonenin doğalgazının kesildiğini ortaya çıkardı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, resmi verilere göre ortaya çıkan sonuçları şöyle anlattı:“EPDK’nin resmi verilerine göre 2018 yılında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 1 milyon 552 bin 65 oldu. 2019 yılında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 1 milyon 726 bin 78 aboneye çıktı. Covid-19 pandemisinin yaşandığı 2020 yılında da kesintiler devam etti. 2020 yılında faturasını ödeyemediği için 1 milyon 279 bin 990 abonenin doğalgazı kesildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre de 2021 yılının ilk beş ayında 674 bin 784 abonenin doğalgazı kesildi. Buna göre Ocak 2018’den Mayıs 2021’e kadar geçen yaklaşık 3,5 yıl içinde toplam 5 milyon 232 bin 917 abonenin doğalgazı kesildi.Sayın Bakan’a sormak lazım, doğalgaz ucuzsa son üç yılda 5 milyon 232 bin 937 abone, neden bu ‘ucuz doğalgazın’ faturasını ödeyemiyor? Avrupa’da kriz yaşanırken ülkeler kendi vatandaşlarının ne doğalgazını ne de elektriğini kesiyor. AK Parti ise kombiyi daha düşük derecede yakın diye vatandaşımıza akıl veriyor. Biz ‘kış fonu’ diyoruz, iktidar ‘kıs kombiyi’ diyor. Vatandaşımıza evinizi daha az ısıtın diye akıl vereceğinize kara kış öncesi vatandaşlarımıza destek olun. Destek olamıyorsanız da sandığı bir an önce getirin.”Global araştırma şirketi IPSOS’un araştırmasında, Avrupa’da en çok ‘tasarruf’ yapan ülke Türkiye çıktı.Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında son iki yılda üst üste gözlenen artışlar Türkiye’yi Avrupa’nın zam şampiyonu yapmıştı. 2019 ile 2021 ilk yarılarını kapsayan iki yıllık dönemde Türkiye’de elektrik fiyatları yüzde 47,4 artarken doğal gaz fiyatları da yüzde 42,3 yükseldi.IPSOS araştırma şirketinin 23 bin 55 kişiyle yaptığı ‘çevrecilik önlemleri’ araştırmasına göre, Türkiye zam üstüne gelen zamlarla elektrik, doğalgaz ve suyu korkarak kullanır hale gelerek Avrupa’da ‘en çevreci’ ülke oldu.Araştırmaya göre Türkiye’de halkın yüzde 58’i evde son dönemde daha fazla enerji tasarrufu yapıyor. Diğer ülkelerle birlikte genel ortalamaya bakıldığında ise bu oran yüzde 43. Türkiye, ‘Su tasarrufu yapıyor musunuz’ sorusuna verilen cevaplarda da yüzde 41’lik ortalamanın hayli üstünde: Yüzde 50. Yani bakan Dönmez’in yaptığı öneriyi Türkiye toplumu gelen zamlar üstüne ‘zorunlu’ olarak yapmaya başlamış görünüyor.