5 milyon işçiye Korona şoku!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre yeni tip Koronaivürs (Covid-19) salgınında en çok asgari ücretliyi fakirleştirdi.





Dar gelirli vatandaşı korumak maksadıyla 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma uygulaması düşük maaş politikasına döndü.







Nisan ayından bu yana maaşları İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödüyor. İşçinin maaşından kesilen primlerin biriktiği fondan 7 ayda 3 milyon 282 bin çalışana maaş ödendi. 3 milyondan fazla işçi Türkiye’de 2 bin 324 TL olan asgari ücreti bile alamadı.





Dar gelirliler, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin açıkladığı açlık sınırı olan 2 bin 460 TL'nin yarısına bile tekabül etmeyen 1.076 TL ile geçinmek mecburiyetinde.





KISA ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ "KRİZ" DEDİ





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir türlü kabul etmediği ekonomik kriz kısa çalışma ödeneği istatistiklerinde kendini gösterdi.





4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Fonu genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz sebebiyle patronlar adına işçiye maaş ödüyor.





2018 yılında 4 bin 123 işçinin maaşını işveren yerine İşsizlik Fonu öderken, 2019 yılında bu sayı 181 bin 109’a fırladı. Bu yıl ise Covid-19’un da etkisiyle kısa çalışma ödeneği alanların sayısı 3 milyon 968 bine ulaştı.





GÜNLÜK 39 TL’YE ÇALIŞIYORLAR





Yine İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’nde yer alan verilere göre nakdi yardım da çalışanları vurdu. Ücretsiz izne çıkarılanlara verilen günlük 39,24 TL’lik nakdi ücret desteği de işverene yaradı.





Kronos'un haberine göre ücretsiz izinde gösterilen işçiler, 1.100 TL devletten aldıkları maaşla çalışmak zorunda bırakıldı. İşten çıkarılmaktan korkan çalışanlar, İşsizlik Fonu’ndan aldıkları 1.100 TL’ye işyerlerine gidip geliyor.





Nisan-eylül 2020 döneminde bu şekilde çalışan 2 milyon 45 bin 139 kişi nakdi ücret desteği veriliyor.