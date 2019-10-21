Samanyolu Haber /Ekonomi / 5 milyon işsizin gözünün içine baka baka! /21 Ekim 2019 12:38

5 milyon işsizin gözünün içine baka baka!

Türkiye'de temmuz ayı itibarıyla kayıtlı işsiz sayısı 4,9 milyona yükselirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti işsizler için biriktirilen paraları bankalara aktarıyor.

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Eski bankacı Kerim Rota, İşsizlik Fonu ile Bireysel Emelilik Sistemi'nin (BES) maksadı dışında kullanıldığı söyledi. 

T24'te Barış Soydan'ın sorularını cevaplandıran Rota, Bireysel Emeklilik Fonu'nda 105 milyar TL, İŞKUR tarafından yönetilen İşsizlik Sigorta Fonu’nun da 130 milyar TL biriktiğini kaydetti. 

"İŞSİZLİK FONU VE BES İLE BANKALARI BESLİYORLAR"

Rota, "Geçen yıl bunun 10 milyar TL'si, bazı özel ve kamu bankalarının tahvil alması için yanlış bir şekilde kullanıldı. İşsizilk Fonu'nda yaklaşık 1,5 milyar TL faiz kaybı var. Bu para işçilerin cebinden çıkıyor. Bankalar İSF ve BES'te biriken parayla kendi kaynaklarını besliyor." diye konuştu. 

Eski bankacı Kerim Rota, Amerika'da devam eden Halkbank soruşturmasının sonuçlarının Türkiye ekonomisi açısından ağır olabileceğini söyledi.
 
Rota, Türkiye'deki işsizliğe dair şu değerlendirmede bulundu: "Ekonomide yüzde 4'ün üzerinde büyüme olsa bile işsizlik sabit kalır ancak şu an yüzde 4'lük büyüme potansiyeli de yok. Yeni ekonomi programında yüzde 5 büyüme hedefini gerçekçi bulmuyorum." 

Halihazırda resmi verilere göre işsiz sayısı 4,9 milyona ulaştı.  

HALKBANK DAVASI KRİTİK

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Halk Bankası soruşturmasını "ekonomide mail bir tehdit" diye nitelendiren Rota, "Türkiye'nin borçlanma sorunu var. ABD'nin müeyyideler, borçlanma kanallarını kısabilir, bu da ekonominin büyümesini baltalayabilir." dedi. 
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