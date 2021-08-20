Samanyolu Haber /Teknoloji / 5 milyon T-Mobile müşterisinin bilgileri çalındı /20 Ağustos 2021 20:06

5 milyon T-Mobile müşterisinin bilgileri çalındı

Geçtiğimiz günlerde milyonlarca müşterisinin verileri çalınan T-Mobile, 5,3 milyon kişinin daha bilgilerinin çalındığını duyurdu. Siber saldırıdan etkilenen müşteri sayısı 53 milyonu aştı.

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ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, siber saldırı sonucu 5,3 milyon müşterisinin daha verilerinin çalındığını açıkladı.Şirketten yapılan açıklamada, T-Mobile sistemlerine yönelik siber saldırıya ilişkin adli analiz ve soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 5,3 milyon mevcut faturalı müşterinin yanı sıra 667 bin eski müşterinin hesabına da yasa dışı şekilde erişildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Cep telefonuyla ilişkili tanımlayıcı numaralar olan IMEI ve IMSI gibi bilgiler ile telefon numaralarının da ele geçirildiği ve siber saldırı nedeniyle risk altındaki müşterilerin korunması için önlem alınmaya devam edildiği ifade edildi.

T-Mobile, 18 Ağustos'ta siber saldırı sonucu 40 milyonun üzerinde eski ve potansiyel müşteri ile 7,8 milyon mevcut faturalı müşterinin hesabına ait verilerin çalındığını açıklamıştı. Böylece, T-Mobile sistemlerine yönelik siber saldırıdan etkilenen müşteri sayısı toplamda 53 milyonu aştı.

Şirket, söz konusu saldırı sonucu müşterilerin ad ve soyadları, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ile ehliyet bilgilerine ulaşıldığını bildirmişti.
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