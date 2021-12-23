Samanyolu Haber /Gündem / 5’nci sınıf öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı /23 Aralık 2021 14:26

5’nci sınıf öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Aksaray’da matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.’ya tokat ve yumruk atıp boğazını sıktı. Dayak yiyen 5. sınıf öğrencisi T.K.’ya 10 gün iş göremez raporu verildi. Adli kontrolle serbest bırakılan öğretmenin tutuklanması için sosyal medyada 60 bine yakın mesaj atıldı.

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Aksaray Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda, 14 Aralık günü öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5’inci sınıf öğrencisi T.K.’yı sınıftan çıkartıp koridorda tekme tokat dövüp yumruklayarak boğazını sıktı.

KADIN ÖĞRETMEN KURTARDI

Öğretmenin şiddetine uğrayan öğrenci T.K.’yı başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.’ya anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi, ardından da Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

’10 GÜN DARP RAPORU ALDIK, BU NASIL ÖĞRETMEN?’

Oğlunun aldığı darbeler sonucu 10 gün iş göremezlik raporu aldığını belirten Duran K., ”Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.’ye gidip, ‘T.K. size küfretti’ demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı” diye konuştu.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, ”İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.’nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir” denildi.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Y.’nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Öğretmen Ali Rıza Y.’nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: ”14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.”
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