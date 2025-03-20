5 Nisan'da sizi hangi sürpriz bekliyor? Cevabı İftar Zamanı'nda...

Kemal Gülen'in her gün farklı konu ve konuklarla izleyenlerinin karşısına çıktığı İftar Zamanı, Ramazan'ın 20'inci gününde de izleyicileriyle buluşacak.





Programın bugünkü konukları:





Gazeteci Ekrem Dumanlı,

İlahiyatçı Mustafa Yeşil,

Gazeteci Fatma Zibak,





Gazeteci Ekrem Dumanlı ile:

Anlama gayreti ve anlamaktan daha değerli olan anlama çabasını,





İlahiyatçı Mustafa Yeşil ile:

Diyaloğun dini temelleri ve farklı görüşleri bir araya getirmenin kazanımlarını,





Gazeteci Fatma Zibak ile:

İngilizce yayın yapan Turkish Minute'nin faaliyetlerini,





Ayrıca:





5 Nisan'da yapılacak olan IJA programı,





Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,





Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,





Özel röportajlar,





… ve tabii ki,





Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!





Bu dolu dolu programı kaçırmayın!





İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!





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