Samanyolu Haber /Gündem / 5 Nisan'da sizi hangi sürpriz bekliyor? Cevabı İftar Zamanı'nda... /20 Mart 2025 13:02

5 Nisan'da sizi hangi sürpriz bekliyor? Cevabı İftar Zamanı'nda...

Ramazan'ın ekran klasiği İftar Zamanı, Kestane Kampı'ndan canlı yayınlarına devam ediyor. Programda 5 Nisan'da yapılacak önemli bir medya organizasyonunun da bilgilendirmesi yer alacak.

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Kemal Gülen'in her gün farklı konu ve konuklarla izleyenlerinin karşısına çıktığı İftar Zamanı, Ramazan'ın 20'inci gününde de izleyicileriyle buluşacak. 

Programın bugünkü konukları:

 Gazeteci Ekrem Dumanlı,
 İlahiyatçı Mustafa Yeşil,
 Gazeteci Fatma Zibak,

 Gazeteci Ekrem Dumanlı ile:
 Anlama gayreti ve anlamaktan daha değerli olan anlama çabasını,

 İlahiyatçı Mustafa Yeşil ile:
 Diyaloğun dini temelleri ve farklı görüşleri bir araya getirmenin kazanımlarını, 

Gazeteci Fatma Zibak ile:
 İngilizce yayın yapan Turkish Minute'nin faaliyetlerini,

 Ayrıca:

 5 Nisan'da yapılacak olan IJA programı,

 Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,

 Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,

 Özel röportajlar,

… ve tabii ki,

 Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!

 Bu dolu dolu programı kaçırmayın!

İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!

 MC TV ve MC YouTube kanalı 

 Hizmetten YouTube kanalı 

 Raindrops TV YouTube kanalı 

 IBM YouTube kanalı 
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