5 puanlık hastalığı olan 'yaşadı'... Grip aşısı savaşı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’ye getirilen 1 milyon 350 bin grip aşısını yaptırabileceklerin listesini e-nabızdan yayınladı. Sisteme girip turuncu butonu tıklayanlar aşı olup olamayacaklarını öğrenebilecek. Buna göre, risk grubunda olan SGK’lılar herhangi bir bedel ödemeden aşı yaptırabilecek.







FİYATI 72.64 TL





Ancak vatandaş SGK’lı değil ve risk grubundaysa, aile hekimi tarafından reçete edilecek aşıyı, 72.64 TL’lik ücretiyle yaptıracak. Aşı olacak vatandaşlar için Charlson Risk Skoru uygulanacak. Bu skora göre 5 ve üzeri puanı tutturanlar ilk aşamada aşılanacak.





KİMLER YAPTIRACAK?





Örneğin sadece kalp hastalığı olan aşı olamayacak. Ancak hem kalp hem diyabet ve orta ya da ağır derecede karaciğer hastalığı varsa aşıya hak kazanacak. Orta derece karaciğer hastalığı ve diyabeti olan ya da sadece AIDS hastaları da aşı yaptırabilecek.





Diyabet, tansiyon, karaciğer, demans, kalp yetmezliği, lösemi, lenfoma gibi rahatsızlıklardan herhangi birine sahip olan vatandaş, eğer hastalığı çok ileri seviyeye varmamışsa grip aşısı yaptıramayacak.





Charlson Risk Skoru’na göre 65 yaş üstü, bir kronik hastalığı yoksa tek başına bu puanlama ile aşı olamayacak.





Aile Hekimi Yusuf Eryazgan konuyu şöyle açıklamıştı:





"KOAH hastaları bu listede hiç yok. Kalp damarlarında tıkanıklığı, akciğerinde ya da midesinde problem olanlar, beyin kanaması geçirmiş buna benzer rahatsızlığı olanlar ve karaciğer rahatsızlığı olan hastalar 1 puan alabiliyor. Aşı için toplam puanın en az 5 ve 5’i geçmesi lazım. Eğer şekeriniz var, gözünüzde problem var veya böbreklerinize şeker vurmuşsa 2 puan alabiliyorsunuz. Böbrek hastalığınız orta veya ağır derecede ise 2 puan. Felç geçirdiyseniz 2 puan. Etrafa çok fazla dağılmayan bir kanser türü varsa 2 puan. Lenf kanseriyseniz 2 puan. Karaciğerinizde orta ve ağır derecede bir rahatsızlık varsa 3 puan alabiliyorsunuz. Eğer çevreye yayılmış bir kanser türünüz varsa, AIDS iseniz o zaman 6 puan alabiliyorsunuz. Bu taslak kabul edilirse bir kişi grip aşısı için 5 ve 5’in üzerinde puan alması gerekmekte."

