5 sağlık çalışanı daha koronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), koronavirüs nedeniyle dün 2 eczacı, 1 sağlık memuru, 1 iş yeri doktoru ve 1 onkoloji uzmanı olmak üzere 5 sağlık çalışanının daha vefat ettiğini duyurdu.







Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre TTB vefat edenlerin ismini, Gaziantep'te çalışan eczacı Mehmet Çinpolat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalışan eczacı Halit Usluel, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık memuru Oğuzhan Özkan ve İzmir'de özel bir hastanede görev yapan tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz ve Mersin'de işyeri hekimliği yapan genel cerrahi uzmanı Dr. Doğan Yıldırım olarak açıkladı.





TTB'den sağlık camiasına ve sağlık emekçilerinin ailelerine başsağlığı dilendi.





Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de vefat eden sağlık çalışanlarının sayısı 326'a yükselmiş oldu.