5 ülke daha Bitcoin'i yasalaştırıyor

Donanım Haber’de yer alan bilgilere göre, yayınladığı bir blog gönderisinde kripto para sektöründe yaşanan en son gelişmeleri değerlendiren BitMEX CEO’su Höptner, Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul eden El Salvador ve Başkan Nayib Bukele’den övgüyle bahsetti. Höptner, oldukça iddialarda bulunarak 2022 yılı bitmeden önce 5 yeni ülkenin daha Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul edeceğini öne sürdü. BitMEX CEO’su Höptner’in açıklamalarından bir kesit şu şekilde:







5 ÜLKE DAHA YASALAŞTIRIYOR





“Benim tahminlerime göre önümüzdeki yılın sonuna kadar 5 ülke daha Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul edecek. Gelişmekte olan ülkeler, 2022 yılında kripto para sektörüne giriş yapacak.”





Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul edecek ülkeler hakkında spekülasyon yapmayan Höptner, gelişmekte olan ülkelerin bu tarz bir karar almasının arkasındaki nedenleri sıraladı. Bitcoin’in sınır ötesi işlemleri 7 gün 24 saat çok düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesine imkan tanıdığını belirten Höptner, ayrıca enflasyonla mücadele, siyasilerin kendilerini yenilikçi gösterme çabası ve daha birçok nedenin ülkelerin Bitcoin’i benimselemesinin önünü açabileceğini belirtti.