5 ülkede daha korona bulaşmış vizonlar bulundu

DSÖ’nün sitesinde yayınlanan açıklamada, Kovid-19’un vizonlara bulaşmış olduğu tespit edilen daha 5 ülkenin belirlendiği, söz konusu ülkelerin İspanya, İtalya, Hollanda, ABD ve İsveç olduğu ifade edildi.







Açıklamada, “Vizonlar hastalığı taşıyan insanlarla temas sonrasında enfekte oldu” ifadelerine yer verildi.





Koronavirüsün hem bu türe ait hayvanların arasında, hem de vizonlardan insanlara bulaşabileceği belirtilen açıklamada, aynı zamanda virüsün türler arası hareketinin içinde bir takım genetik değişikliklere neden olduğu vurgulandı.





Daha önce Danimarka’da vizonda mutasyona uğramış koronavirüsün tespit edilmesinin ardından haziran ayından beri vizon bağlantılı 214 koronavirüs vakasının saptandığı açıklanmıştı. Ülke yönetimi, virüsün yeni mutasyonunun daha az antikor üretimine neden olduğundan aşı geliştirme çalışmalarını riske atabileceğini, bu nedenle ülkede bulunduğu tahmin edilen 15 ila 17 milyon vizonun itlaf edileceğini duyurmuştu.