5 ülkeden, AB'ye 'Göçmen' çağrısı

Yunanistan, İtalya, İspanya, Malta ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin içişleri bakanları göç konusunu görüşmek üzere Atina’da toplandı. Toplantıya AB Komisyonu Margaritis Schinas da katıldı.



Toplantıda, Türkiye’nin, AB ile 2016 yılında imzaladığı mülteci anlaşmasının gereklerini yerine getirip getirmediği konusu da masaya yatırıldı.



Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri , "Bizler coğrafi konumumuz yüzünden artık daha fazla cezalandırılamayız.” diyerek tepkisini diye getirdi.



5 ülke, kaçak göçle ilgili sorunlarını AB içinde daha güçlü dile getirmek ve ortak bir tavır içinde hareket etme adına “MED5’ adı altında geçen yıl bir grup kurmuştu.



Bu ülkeler, Avrupa’ya göçün geldiği Afrika, Orta Doğu ve Güne Asya ülkeleriyle daha yakın işbirliği, AB’nin diğer ülkelerinin daha fazla yeni göçmen kabul etmelerini ve AB Komisyonu içinde göçmenlerin ülkelere dağıtılması için bir mekanizma oluşturulmasını istiyor