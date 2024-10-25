Samanyolu Haber /Gündem / Resmi Gazete'de yayımlandı: Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı /25 Ekim 2024 00:50

Resmi Gazete'de yayımlandı: Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Slovenya, Bahreyn, Zambiya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti büyükelçilikleri değişti.

    Buna göre, Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.
    Türkiye'nin Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.
    Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğine de eski KKTC ve Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu atandı.

Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.
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