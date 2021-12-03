5 yaşındaki Mahir annesiyle birlikte hapse girdi

Anne-baba tutukluluklar devam ediyor. 5, 11 ve 14 yaşında üç çocuğu bulunan Emine Kul, 24 Kasım 2021’de tutuklanıp İzmir Şakran Cezaevine gönderildi. En küçük oğlu ile birlikte hapse gönderilen Emine Kul’un eşi Züfer Kul’un da 2018 yılından bu yana hapiste olduğu öğrenildi.









“TUTUKSUZ YARGILANMALI”

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Emine Kul’un tutuklandığını Twitter hesabından duyuran HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Üç çocuklu bir anne daha cezaevine girdi. Geride çocukları Mahir, Esma ve Zehra kaldı. Emine hanım tutuksuz yargılanmalı.” dedi.







