5 yıl çalışana erken emeklilik! SSK’lılar için yeni düzenleme Meclis’te

Erken emeklilik için yeni düzenleme Meclis’te! Belli sağlık sorunları veya engellilik durumu olanlar için uygulamada değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda engellilik oranı en az yüzde 40 olan sigortalılar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşacak.



KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?



Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre, erken emeklilik için engelli bireylerde yaş şartı ise aranmıyor ama sigortalılık süresi ve prim gün sayısı esas alınıyor. Bu süre ise prim gün sayısı, sigortalının işe giriş tarihi ve engellilik oranına göre değişiyor. Ekim 2008’den bu yana bu haktan 4/b kapsamındaki Bağ-Kur’lular da yararlanabiliyor. Memurlar da Bağ-Kur’lular gibi 1 Ekim 2008 sonrasında bu haktan yararlanmaya başladılar. Bu tarihten önce kamuda çalışmaya başlamış ve en az yüzde 40 raporu olan memurlar en az 5.400 gün (15 yıl) primi ödenmiş olmak şartıyla emekli olabiliyor.



İŞTE ERKEN EMEKLİLİKTE YAPILACAK DÜZENLEMENİN DETAYLARI



Yeni düzenleme ile SSK’lı engelli vatandaşlar için 2008 öncesi ve sonrası farkı ortadan kalkıyor. Bu kapsamda 2008 öncesinde sigortalı olanların erken emeklilik başvurusunda vergi indirim belgesi talep edilirken, artık bu belge yerine doğrudan çalışma gücü kaybı oranı esas alınacak. Bu değişiklikle süreçler hem sadeleşecek hem de hızlanacak.



BAĞ-KUR VE MEMURLAR KAPSAM DIŞI KALDI



Daha önce Maliye Sağlık Kurulu’nun kararı aranırken yasa çıktığında SGK Sağlık Kurulu’nun kararı kabul edilecek. Yenilikler Bağ- Kur’luları ve devlet memurlarını kapsamıyor.



EN AZ YÜZDE 40 İŞ GÜCÜ KAYBI ŞARTI



Daha önce kişinin yaşadığı sağlık sorunları ayrı ayrı değerlendirilip iş gücü kaybı toplanarak bulunuyordu. Şimdi sigortalının yaptığı işle ilgili tamamen çalışma gücü kaybına bakılacak ve yüzde 40 şartı aranacak.



5 YIL ÇALIŞAN ERKEN EMEKLİ OLABİLİR



31 Aralık 2008 öncesi sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik şartları, yüzde 40-49 engellilik oranı olanlar için 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 prim günü. Yüzde 50-59 engellilik oranı olanlar için ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 prim günü olarak değişiyor.



Çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybedenler bunu sağlık kurulu raporuyla onaylattığında 1.800 gün (5 yıl) primle başka şart olmadan emekli olabiliyor. Bu emekliliğe malulen emeklilik deniliyor. 1800 gün primi olan ve çalışamayacak durumda olan sigortalılar SGK'ya müracaat ederek kendilerini bir hastaneye sevk ettiriyor. Burada heyet tarafından değerlendirilen sigortalının en az yüzde 60 ve üzerinde bir iş göremezlik raporu alması isteniyor. Bu rapor daha sonra SGK sağlık kurulu tarafından da onaylanırsa sigortalı malulen emekli ediliyor ve maaş bağlanıyor.



ERKEN VE MALULEN EMEKLİLİK ARASINDAKİ FARKLAR



Engelli emeklilikte oran yüzde 40'dan başlarken malulen emeklilikte yüzde 60 isteniyor.

Engelli emeklilikte engelliliğin sigortadan önce olması gerekirken, malulen emeklilikte sonradan rahatsızlığın çıkması bekleniyor. Engelli emeklilikte işe giriş tarihine göre yıl ve prim şartı varken malulen emeklilik için sadece 1.800 gün yetiyor. Engelli emekli olmak isteyenlerin vergi indirimi için çalışıyor olması gerekirken malulen emeklilikte çalışma şartı aranmıyor. Vergi indirimi ile emekli olanlar daha sonra çalışmaya devam edip emekli maaşını alabilirken, malulen emekli olanlar çalıştıklarında emekli maaşları kesiliyor.

