50 bin Biontech aşısı Türkiye'de sırra kadem bastı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'ye geçtiğimiz hafta iki parti halinde gelen Biontech aşısı ile ilgili yapılan çelişkili açıklamalar hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması talebiyle yazılı soru önergesi verdi. Aşı ile ilgili halka karşı şeffaf olunması gerektiğinin altını çizen Emir, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısına ilişkin yaptığı açıklamada 24 Mart günü 700 bin doz aşının geldiğini, bundan bir gün önce de 750 bin doz aşının teslim alındığını açıklamıştır” hatırlatması yaptı.





“SAĞLIK BAKANININ AÇIKLAMALARI ÇELİŞKİLİ”





Evrensel'in haberine göre Emir, “Bakan Koca, bu açıklamadan üç gün sonra ise 27 Mart günü Habertürk gazetesi Yazarı Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda Biontech'ten kendisine ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir’e hitaben yazılmış bir belgeyi paylaşmıştır. Söz konusu belgede sevkiyatın ilk bölümü olan 700 bin dozluk partinin 24 Mart, ikinci 700 bin dozluk partinin ise 25 Mart’ta teslim edildiği ifade edilmiştir” dedi.





50 BİN DOZ KİMLER İÇİN KULLANILDI?





Milletvekili Emir, “Biontech firmasına yazdırılan belgede belirtilen teslim tarihleri ile Bakan tarafından açıklanan teslim tarihlerinin çelişkili olduğu görülmektedir. Teslim tarihlerinin yanı sıra açıklanan miktarlarda da çelişkiler bulunmaktadır. Bakan, ilk partide 750 bin doz aşının geldiğini belirtirken Biontech ise ilk partinin 700 bin doz olarak teslim edildiğini ifade etmiştir. İki açıklama arasında 50 bin doz fark bulunmaktadır ve bu 50 bin doz aşının kimler için kullanıldığının açıklanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.





“BAKANIN AÇIKLAMAYACAĞIM DEME HAKKI YOK”





Sağlık Bakanı'nın çelişkili açıklamalarının aşıya karşı kuşkuları daha da artırdığının altını çizen Emir, şöyle devam etti:





"Salgından kurtulmamızın tek yolu aşıdır ve aşı ile ilgili her türlü bilginin doğru, şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Buna karşın Sağlık Bakanı, birbirinden çelişkili açıklamaları ile kuşkuları daha da artırmaktadır. Sağlık Bakanı, 83 milyonun sağlığından sorumludur ve 'Artık gelen aşıları açıklamayacağım' deme hakkı da bulunmamaktadır."

