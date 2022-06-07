Samanyolu Haber /Ekonomi / 50 bin dolardan 150 bin dolara çıkartıldı /07 Haziran 2022 22:58

50 bin dolardan 150 bin dolara çıkartıldı

Rusya Merkez Bankası yönetimi tarafından alınan yeni bir kararla Rusya vatandaşları ve dost ülke vatandaşları için yurtdışı hesaplarına döviz transfer limitinin aylık 50 bin dolardan 150 bin dolara yükseltildiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Ramil Sitdikov imzası taşıyan habere göre Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 8 Haziran'dan itibaren Rusya vatandaşları ve dost ülke vatandaşları için yurtdışı hesaplarına döviz transfer limitinin aylık 50 bin dolardan 150 bin dolara yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada, “8 Haziran'dan itibaren Rusya vatandaşları Rus bankalarındaki hesaplarından yurtdışındaki hesaplarına aylık en fazla 150 bin Amerikan doları veya bu tutara eşdeğer diğer dövizleri aktarabilecek. Ayrıca, dost ülke vatandaşları da aynı tutarı diğer ülkelerdeki hesaplarına transfer edebilecek” denildi.

Açıklamada ayrıca, hesap açma zorunluluğu talep etmeden para transferi hizmeti veren şirketler aracılığıyla yapılan transfer limitinin aylık 5 bin dolardan 10 bin dolara yükseltildiği kaydedildi.

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