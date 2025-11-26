Samanyolu Haber /Gündem / 50 Bin Mahkuma af geliyor: Siyasiler hariç /26 Kasım 2025 19:42

50 Bin Mahkuma af geliyor: Siyasiler hariç

11. Yargı paketi yarın Meclis’e sunulacak: Siyasi hükümlüler hariç 50 bin mahkuma af geliyor. 11. Yargı Paketi, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak. AKP’nin yarın Meclis’e sunmayı planladığı 11. Yargı Paketi, pandemi döneminde uygulanan “aynı suç, farklı infaz” uygulamasını düzeltmeye hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Paket, özellikle 31 Temmuz 2023 sonrasında hükmü kesinleştiği için pandemi döneminin sağladığı imkânlardan yararlanamayan kişiler için yeni bir düzenleme getiriyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ DÜZENLEME

Kovid-19 salgını nedeniyle Temmuz 2023’te yürürlüğe giren geçici düzenleme, açık cezaevlerinde bulunan mahkumlar için iki temel kolaylık sağlamıştı.

Buna göre:

Cezasının bitimine 5 yıl veya daha az kalan mahkûmlar, talep aranmaksızın denetimli serbestlikten yararlanabiliyordu.

Açık cezaevine ayrılmasına 3 yıl veya daha az kalan mahkûmlara ise 3 yıl erken denetimli serbestlik hakkı tanınmıştı.

Bu düzenleme sayesinde binlerce mahkûm, cezaevine dönmeden tahliye edilmişti. Ancak terör ve örgütlü suçlardan mahkûmlar bu kolaylıktan yararlanamıyordu.

50 BİNDEN FAZLA MAHKÛM FAYDALANACAK

Yeni paket kapsamında Kovid-19 dönemine ilişkin düzenlemeler de yer alacak ve söz konusu uygulamadan siyasi hükümlüler hariç yaklaşık 50-55 bin mahkûmun faydalanması öngörülüyor. Paket, yarın Meclis Başkanlığı’na sunulacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 50 Bin Mahkuma af geliyor: Siyasiler hariç Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:15:05