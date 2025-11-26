50 Bin Mahkuma af geliyor: Siyasiler hariç

Paket, özellikle 31 Temmuz 2023 sonrasında hükmü kesinleştiği için pandemi döneminin sağladığı imkânlardan yararlanamayan kişiler için yeni bir düzenleme getiriyor.



PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ DÜZENLEME



Kovid-19 salgını nedeniyle Temmuz 2023’te yürürlüğe giren geçici düzenleme, açık cezaevlerinde bulunan mahkumlar için iki temel kolaylık sağlamıştı.



Buna göre:



Cezasının bitimine 5 yıl veya daha az kalan mahkûmlar, talep aranmaksızın denetimli serbestlikten yararlanabiliyordu.



Açık cezaevine ayrılmasına 3 yıl veya daha az kalan mahkûmlara ise 3 yıl erken denetimli serbestlik hakkı tanınmıştı.



Bu düzenleme sayesinde binlerce mahkûm, cezaevine dönmeden tahliye edilmişti. Ancak terör ve örgütlü suçlardan mahkûmlar bu kolaylıktan yararlanamıyordu.



50 BİNDEN FAZLA MAHKÛM FAYDALANACAK



Yeni paket kapsamında Kovid-19 dönemine ilişkin düzenlemeler de yer alacak ve söz konusu uygulamadan siyasi hükümlüler hariç yaklaşık 50-55 bin mahkûmun faydalanması öngörülüyor. Paket, yarın Meclis Başkanlığı’na sunulacak.