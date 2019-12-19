Samanyolu Haber /Gündem / "50 bin Suriyeli daha Türkiye'ye geliyor" /19 Aralık 2019 21:55

"50 bin Suriyeli daha Türkiye'ye geliyor"

Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib bölgesinden 50 bin Suriyelinin daha Türkiye'ye doğru geldiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan, ''Ticaret savaşlarının konuşulduğu dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız. İslami finans meselesini de öncelikli gündemimize almamız gerekiyor'' dedi.Cumhurbaşkanı, ''Birlikte ne yapabiliriz sorusuna odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkat çekiyoruz. Ticaret savaşlarının konuşulduğu dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız" diye konuştu.

"İslami finans meselesini de öncelikli gündemimize almamız gerekiyor" diyen Erdoğan, "Faiz yerine üretimi ticareti merkeze alan alternatif finans kaynaklarında Malezya'nın dünyada öncü bir konumu var. Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz ancak beşeri sermayeyi harekete geçirecek olan eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor" ifadesini kullandı. 

"50 BİN SURİYELİ DAHA GELİYOR"

İdlib'den Türkiye'ye doğru 50 bin Suriyeli'nin geldiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Yaptığımız çalışmaları herkese verdik, gelmediler. Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor.40 milyar doların üzerinde biz harcama yaptık. Bize ne BM'den destek var ne de AB verdiği sözü tutuyor. Ama bakıyorsunuz ki Arap Birliği bir toplantı yapıyor. "Türkiye ile ilişkilerinizi kesin" diyor.Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur. 
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