Samanyolu Haber /Dünya / 50 dolar için tutuklanmıştı: Moskova-Washington tutuklu takası gerçekleştirdi /11 Nisan 2025 14:21

50 dolar için tutuklanmıştı: Moskova-Washington tutuklu takası gerçekleştirdi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan (CIA) yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri 10 Nisan’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de tutuklu takası gerçekleştirdi.

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Takasta Rusya, ABD ve Rusya vatandaşı olan Ksenia Karelina’yı serbest bıraktı. ABD ise Rusya ve Almanya vatandaşı olan Artur Petrov’u özgürlüğüne kavuşturdu.

Ksenia Karelina, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne 51,8 dolar bağış yaptığı gerekçesiyle “vatana ihanet” suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2024 yılı Şubat ayında Los Angeles’tan Yekaterinburg’a akrabalarını ziyarete geldiğinde tutuklanmıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karelina’nın Ukrayna lehine para topladığını ve bu paranın askeri amaçlarla kullanıldığını iddia etmişti. Avukatı Mihail Muşailov, Karelina’nın serbest kaldığını ve ailesiyle iletişime geçtiğini doğruladı.

Diğer yandan, Artur Petrov, 2023 yılının Ağustos ayında ABD’nin talebi üzerine Kıbrıs’ta tutuklanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı’na göre Petrov, Amerikan menşeli mikroelektronik ürünleri sahte şirketler aracılığıyla Rusya’ya ihraç ederek yaptırımları ihlal etti. Kendisine kaçakçılık, ihracat kontrolü ihlali ve kara para aklama dahil olmak üzere 11 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Üst düzey istihbarat yetkilileri hazır bulundu

The Wall Street Journal’ın haberine göre, görüşmelere CIA Direktörü John Ratcliffe ve Rus istihbaratının üst düzey bir yetkilisi katıldı.

CIA Direktörü Ratcliffe, takasın gerçekleştiği Abu Dabi Havalimanı’nda bizzat bulundu. Açıklamasında, “Başkan Trump bugün Rusya’da hukuka aykırı şekilde tutuklanan bir ABD vatandaşını daha ülkesine geri getirdi. Bu başarıda emeği geçen CIA çalışanlarıyla gurur duyuyorum ve BAE hükümetine teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu takas, Trump’ın başkanlık görevine başlamasından bu yana Moskova ile Washington arasında gerçekleşen ikinci tutuklu değişimi oldu.

Şubat ayında ABD, yaklaşık 4 ila 9 milyar dolar arasında kara para aklamakla suçlanan Alexander Vinnik’i Rusya’ya iade etmişti.
Karşılığında Rusya ise, ABD Büyükelçiliği eski çalışanı ve öğretmen Mark Fogel’i serbest bırakmıştı.
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