50 Gazeteci parmaklıklar ardında dünya seyrediyor

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria’nın güneyinde bulunan Beytüllahim şehrinde gazeteci Asid Ammarne’yi gözaltına aldı. Ammarne’nin gözaltına alınmasıyla birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail hapishanelerinde tutulan gazeteci sayısı 50’ye çıktı.





Açıklamada, “İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik soykırımın başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana 197 gazeteciyi gözaltına alıp tutukladı, bunlardan birisi kadın 50 kişi halen cezaevinde. Ayrıca 7 Ekim öncesinde tutuklanan 5 kişi de bulunuyor” ifadelerine yer verildi.





Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail’in son dönemde gazetecilere yönelik baskı ve gözaltı uygulamalarını ciddi şekilde artırdığını vurguladı. Açıklamada, “İsrail makamları, gazetecileri susturmayı, gazetecilik faaliyetleri üzerinde daha fazla kontrol ve denetim uygulamayı, düşünce ve ifade özgürlüğü ile mesleklerini kullanma haklarını ellerinden almayı ve Gazze’deki soykırımda gazetecileri hedef almayı amaçlıyor” denildi.