50 günde yaklaşık 2 milyon kişiye icra dosyası açıldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre bankalara borcu olan vatandaşların ve icralık dairelerindeki dosyaların sayısında büyük artış yaşandı. 18 yaş altı 23 milyon çocuğun dışında kalan 60 milyon vatandaşın 34 milyonu bankalara borçlu, icra dairelerinde ise işlemde olan 22 milyondan fazla dosya bulunuyor.







“İşte Türkiye’nin ekonomik tablosu bu” diyen CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, resmi verilere göre 50 günde 1 milyon 775 bin yeni icra dosyası açıldığını söyledi.





Evrensel'in haberine göre vatandaşın bankalara ve finans şirketlerine olan borcunun da 850 milyar liraya dayandığını söyleyen Yılmazkaya, “Vatandaş borcunu borçla çevirir hale geldi. Küçük ve orta boy işletmelerin bankalara olan kredi borçları ise 12 Mart itibariyle 860 milyar liraya kadar çıktı” dedi.





VATANDAŞ BANKALARA ÇALIŞIYOR





Faizlerin artmasına rağmen vatandaşın kredi çekmek zorunda kaldığına dikkat çeken Yılmazkaya, “Vatandaş bankalara çalışıyor” dedi. İktidarın, pandemide işsiz kalan, geliri azalan, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara bankaları adres gösterdiğine vurgu yapan Yılmazkaya, bu nedenle vatandaşların bankalara olan borcunun geçen yıla oranla yüzde 41 arttığını dile getirdi.





Bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısının yılın ilk ayında 323 bin kişi artarak 34 milyon 327 bine yükseldiğini ifade eden Yılmazkaya, borçlu vatandaşların sayısında son bir yıllık dönemde ise 2 milyon 344 bin kişilik artış yaşandığını vurguladı.