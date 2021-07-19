Samanyolu Haber /Sağlık / 50 kişi daha öldü, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi /19 Temmuz 2021 20:32

50 kişi daha öldü, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, korona virüsünden 50 kişinin daha vefat ettiğini, 7 bin 667 kişide virüs tespit edildiğini açıkladı.Türkiye'de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 50 kişi öldü, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, 4 bin 152 iyileşti. 389 bin 723 doz aşı yapıldı ve toplam yapılan doz sayısı 63 milyon 680 bin 206'ya yükseldi. 

Birinci doz aşı sayısı 39 milyon 9 bin 602'ye, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 20 bin 302'ye ve üçüncü doz aşı sayısı 3 milyon 650 bin 302'ye ulaştı. Vaka sayılarının yükseldiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyulmasını istedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın" dedi.

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