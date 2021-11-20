Samanyolu Haber /Gündem / 50 kuruşun üretim maliyeti 83 kuruş oldu! /20 Kasım 2021 09:46

50 kuruşun üretim maliyeti 83 kuruş oldu!

TCMB kararı sonrası dolar/TL'de tarihi zirve görülmüştü

SHABER3.COM

Artan döviz kuru, maliyet hesaplarını da etkiledi. 50 kuruşun üretim maliyeti, neredeyse iki katına çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla birlikte rekor seviyede yükselen dolar/TL kuru, maliyet hesaplarını da etkiledi.

Haber Global'in haberine göre; 50 kuruşun maliyeti 83 kuruş oldu. 1 lira ise değerine yetişti, artık 99 kuruş harcanarak üretilecek.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında TL'de değer kaybı hızlanırken, dolar 11.30'u gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL'de de 12.82 seviyeleri aşıldı. TL'nin euro ve dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5'i geçti.

Dolar/TL kurunda yaşanan artış sonrası ilk zam haberi akaryakıt fiyatlarından gelmişti. Benzine 20 Kasım Cumartesi'den geçerli olmak üzere litre başına 52 kuruş zam yapıldı. Motorinde ise 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere 50 kuruş zam gerçekleşti. Otogaza da 45 kuruşluk zam geldi.
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