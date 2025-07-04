50 liralık yakıt mı? Artık hayal

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıta özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi. Benzin grubunda KDV dahil 2,26 TL, motorin grubunda KDV dahil 2,12 TL, otogaz grubunda KDV dahil 97 kuruş ÖTV artışı meydana geldi. Zamdan sonra bazı şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle: İSTANBUL Benzin: 51.16 TL Motorin: 52.37 TL ANKARA Benzin: 51.82 TL Motorin: 53.22 TL İZMİR Benzin: 52.16TL Motorin: 53.57TL DİYARBAKIR Benzin: 53.14 TL Motorin: 54.57TL
SİVAS Benzin: 52.81TL Motorin: 54.21TL TRABZON Benzin: 52.62TL Motorin: 53.99TL LPG litre fiyatı: 26.44 TL
SİVAS Benzin: 52.81TL Motorin: 54.21TL TRABZON Benzin: 52.62TL Motorin: 53.99TL LPG litre fiyatı: 26.44 TL