Samanyolu Haber /Ekonomi / 50 liralık yakıt mı? Artık hayal /04 Temmuz 2025 11:30

50 liralık yakıt mı? Artık hayal

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 26 kuruş, motorine ise 2 lira 12 kuruş, otogaza ise 97 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası birçok ilde motorinin litre fiyatı 56 lirayı, benzin de 53 lirayı aştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıta özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi. Benzin grubunda KDV dahil 2,26 TL, motorin grubunda KDV dahil 2,12 TL, otogaz grubunda KDV dahil 97 kuruş ÖTV artışı meydana geldi. Zamdan sonra bazı şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle: İSTANBUL Benzin: 51.16 TL Motorin: 52.37 TL ANKARA Benzin: 51.82 TL Motorin: 53.22 TL İZMİR Benzin: 52.16TL Motorin: 53.57TL DİYARBAKIR Benzin: 53.14 TL Motorin: 54.57TL
SİVAS Benzin: 52.81TL Motorin: 54.21TL TRABZON Benzin: 52.62TL Motorin: 53.99TL LPG litre fiyatı: 26.44 TL
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