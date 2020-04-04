50 milyar euroluk bir paket daha!

Şirketleri ve çalışanları Koronavirüs krizine karşı desteklemek için 750 milyar euro (5,1 trilyon TL) paketi derhal uygulamaya koyan Almanya şimdi de salgın sonrası için yeni bir paket hazırlamaya başladı.







Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomide görülecek daralmayı aşmak için şimdiden önlemler alıyor.





SALGIN SONRASINA ŞİMDİDEN HAZIRLIK YAPIYORLAR





Haftalık haber dergisi Der Spiegel'in haberine göre, Maliye Bakanı Scholz krizin "ikinci aşaması" olarak tanımladığı salgın sonrası için yaklaşık 50 milyar euroluk (362 milyar TL) bir teşvik paketi üzerinde duruyor.





Haberde, şirketlere ekonomik teşviklerin yanı sıra ek devlet yatırımlarının da konjonktür planında yer aldığı belirtildi.





Teşvik programı, sığınmacılar ve mülteciler için ayrılan, ancak gerek duyulmadığı için kullanılmayan rezervlerden finanse edilecek.





Haberde ayrıca devlet yatırımlarının yanı sıra özel yatırımları da güçlendirmek için şirketler için yatırım hibeleri ve indirimlerin de gündemde olduğu ifade edildi.





"EN KÖTÜ ŞEY KRİZE KARŞI TASARRUF ETMEK OLURDU"





Spiegel, Scholz'un halihazırda sunulan devlet yardımlarının Korona krizinin aşılmasından sonra da bir süre devam ettirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu vurguladı.





Dergi Bakanın, "En kötü şey kriz sırasında krize karşı tasarruf etmek olurdu. Tam tersini yapmak zorundayız." şeklindeki sözlerine yer verdi.





Federal Meclis (Bundestag), Koronavirüs'e karşı hükümetin ekonomiyi desteklemek için hazırladığı 750 milyar euroluk tarihi kurtarma paketini 25 Mart‘ta büyük bir çoğunlukla onaylamıştı.





Ekonomik yardım paketi hükümetin 2013 yılından bu yana ilk kez 156 milyar euro net borçlanma yapmasını öngörüyor.