50 milyon TL olan kaçak basım altın ele geçirildi

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olduğu düşünülen 10 bin adet altın ele geçirildi.Operasyon yapılan şebekenin, basım yetkisi sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bulunan fakat Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan Reşat Altını, Hamit Altını ve Ata Lirası olarak adlandırılan altınların basımını yaptığını belirlendi.





Bu sabah (31 Ağustos) saat 06.00'da İstanbul merkezli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Kayseri'de 55 farklı adrese yapılan operasyonlarda çoğu kuyumcu olan 29 şüpheli gözaltına alındı.





6 ilde çeşitli atölyelerde basımı yapılan altınların şebeke tarafından kuyumcular aracılığıyla piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, basılan altınların gerçek olup olmadıkları yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.