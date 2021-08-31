Samanyolu Haber /Gündem / 50 milyon TL olan kaçak basım altın ele geçirildi /31 Ağustos 2021 21:09

50 milyon TL olan kaçak basım altın ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, İstanbul merkezli 6 ilde basımı durdurulan Reşat Altın, Hamit Altın ve Ata Lirası basımı yaptığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenledi.

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Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olduğu düşünülen 10 bin adet altın ele geçirildi.Operasyon yapılan şebekenin, basım yetkisi sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bulunan fakat Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan Reşat Altını, Hamit Altını ve Ata Lirası olarak adlandırılan altınların basımını yaptığını belirlendi.

Bu sabah (31 Ağustos) saat 06.00'da İstanbul merkezli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Kayseri'de 55 farklı adrese yapılan operasyonlarda çoğu kuyumcu olan 29 şüpheli gözaltına alındı.

6 ilde çeşitli atölyelerde basımı yapılan altınların şebeke tarafından kuyumcular aracılığıyla piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, basılan altınların gerçek olup olmadıkları yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.
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