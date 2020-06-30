50 milyonluk vurguna takipsizlik!

Besicilerin 50 milyon TL dolandırılmasına dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.





Hazırlanan iddianamede 10 sanık hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, başsavcılık "şüpheli" olarak ifadesini aldığı İnsan ve İrfan Vakfı Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak hakkında takipsizlik kararı verdi.





Çıtlak, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın eşi Reyyan Uzuner'in öz dayısı.





ALEYHTE VERİLEN İFADELERE RAĞMEN TAKİPSİZLİK!





Takipsizlik kararında mağdurların Çıtlak aleyhine beyanları olduğu, ancak Çıtlak’ın mağdurları dolandırmak maksadıyla hareket ettiğine dair bir delil bulunmadığı, Çıtlak’ın “vakfın adının kullanılarak” yapılan dolandırıcılıkta tarafları bir araya getirip olayı çözmeye çalıştığı iddia edildi.





Mehmet Fatih Çıtlak (sağdan 2'nci) AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a yakın isimlerin başında geliyor.





Dolandırılarak 19 milyon zarara uğratılan Mahmut Çelik ise Cumhuriyet'e verdiği mülakatta takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirterek, “Ben etleri bu vakfa vermeden önce Mehmet Fatih Çıtlak hoca ile defalarca konuştum. Hocaya sormadan bir adım atmadım.” dedi.





KARŞILIKSIZ ÇEKLER, FİRMA, VAKIF...





Kendilerini İstanbul Sancaktepe’de bulunan Donuksa Gıda isimli firmanın yetkilileri olarak tanıtan Hamit Avcı, Yusuf Aydın 2 yıl önce hayvan alım satımı yapan tüccarlarla iletişime geçti.





İddiaya göre Avcı ve Aydın, AKP’de önemli bir siyasi konumda bulunduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok yakın olduklarını söyledi. Besiciler temin ettikleri tonlarca kırmızı eti Donuksa Gıda'ya teslim etti.





Sadece bu firma adına değil, İnsan ve İrfan Vakfı adına da besicilerden kırmızı et satın alındı. Kendilerine verilen milyonlarca liralık çeklerin karşılıksız çıkması üzerine dolandırıldıklarını anlayan besiciler şikâyetçi oldu.





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma tamamlandı. İddianamede 10 sanığın, dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi. İnsan ve İrfan Vakfı Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak hakkında ise takipsizlik kararı verildi.







İddianameyi kabul eden mahkeme eylül ayında görülecek duruşmada Çıtlak’ın "tanık" sıfatıyla dinlenmesine karar verdi.





Mehmet Fatih Çıtlak (sol başta), AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın (soldan 2'nci) eşi Reyyan Uzuner’in öz dayısı.

"FATİH ÇITLAK HOCA İLE DEFALARCA KONUŞTUM"





Mağdur Mahmut Çelik, "Mehmet Fatih Çıtlak'ın sanıklar arasında yer alan Yusuf Aydın’ı Ukranya’ya et getirmek için gönderdiğini, ancak beceremediklerini söyledi. Benden et almak istediklerini belirtti.” dedi.





Yusuf Aydın ise soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde bir alacak için Çıtlak’ın kendisini Ukrayna’ya gönderdiğini aktarmıştı.





BİLAL ERDOĞAN, FATİH ÇITLAK'A "DAYI" DİYOR



