Samanyolu Haber /Ekonomi / 50 TL'yi 75 bin TL'den satışa çıkardı /15 Eylül 2020 13:52

50 TL'yi 75 bin TL'den satışa çıkardı

Hatalı basılan 50 Türk Lirası değerindeki banknot 75 bin liradan internette satışa çıkarıldı.

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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Doğan Kaya, otomatik para çekme makinesinden (ATM) çektiği paralar arasında "0" rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü. 

Kaya daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti.

Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Kaya, 50 liralık banknotu 75 bin liradan internette satışa çıkardı. 

50 TL'DE SIFIR RAKAMI YOK

Doğan Kaya, “ATM'den para çektim. Yaklaşık 300 lirayı cebime koyup markete alışveriş yapmaya gittim. Alışverişimi yapıp ödeme yaptığım sırada paralardan biri olan 50 lirada farklılık gördüm. Paranın bir köşesinde sadece 5 yazıyordu. 0 silinmiş gibiydi. Araştırmalarım sonucunda paranın hatalı basım serisi arasında yer aldığını gördüm. Ben de koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğine inandığım için internet sitesinde satışa sundum." dedi.
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