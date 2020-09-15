50 TL'yi 75 bin TL'den satışa çıkardı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Doğan Kaya, otomatik para çekme makinesinden (ATM) çektiği paralar arasında "0" rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü.





Kaya daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti.





Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Kaya, 50 liralık banknotu 75 bin liradan internette satışa çıkardı.





50 TL'DE SIFIR RAKAMI YOK





Doğan Kaya, “ATM'den para çektim. Yaklaşık 300 lirayı cebime koyup markete alışveriş yapmaya gittim. Alışverişimi yapıp ödeme yaptığım sırada paralardan biri olan 50 lirada farklılık gördüm. Paranın bir köşesinde sadece 5 yazıyordu. 0 silinmiş gibiydi. Araştırmalarım sonucunda paranın hatalı basım serisi arasında yer aldığını gördüm. Ben de koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğine inandığım için internet sitesinde satışa sundum." dedi.