Samanyolu Haber /Dünya / 50 ülke, Çin'e ''Uygurların serbest bırak'' dedi /01 Kasım 2022 10:39

50 ülke, Çin'e ''Uygurların serbest bırak'' dedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki "ağır ve sistematik" insan hakları ihlallerini kınayarak Çin'e "keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılan herkesi" serbest bırakması çağrısında bulundu.

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Genel Kurul oturumunda Kanada tarafından okunan ve 50 ülkenin imza attığı metinde "Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki insan hakları durumundan, özellikle de Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların haklarının ihlal edilmesinden derin endişe duyuyoruz" denildi.

Aralarında ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Fransa, Avustralya, İsrail, Türkiye, Guatemala ve Somali'nin de bulunduğu 50 ülke, "Bu tür ciddi ve sistematik insan hakları ihlalleri terörle mücadele gerekçesiyle haklı gösterilemez" dedi.


Bu ülkeler Pekin'e, BM İnsan Hakları Yüksek Komisyonunun "Sincan'da keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm bireylerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin akıbetinin acilen açıklığa kavuşturulması için hızlı bir şekilde harekete geçilmesini" içeren tavsiyelerini uygulama çağrısında bulundu.


Ayrıca Çin'in şu ana kadar BM'nin ortaya koyduğu bulguları tartışmayı reddetmesinden endişe duyduklarını dile getirildi.

Çin, ekim ayında Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde söz konusu raporun tartışılmasını engellemeyi başarmıştı.
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