Samanyolu Haber /Gündem / 50 yıl sonra gelen fatura! DSİ, CHP’li belediyeden 300 milyon TL istedi /03 Temmuz 2025 00:38

50 yıl sonra gelen fatura! DSİ, CHP’li belediyeden 300 milyon TL istedi

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün, 1975’te sel ve taşkın risklerini önlemek amacıyla inşa edilen Atikhisar Barajı’nın maliyeti gerekçesiyle belediyeden 300 milyon TL talep ettiğini açıkladı. Bu talebin hukuksuz olduğunu dile getiren Erkek, "Mevzuata göre baraj içme suyu temini amacıyla inşa edilmediği için bu parayı bizden talep edemezler" dedi. Muharrem Erkek ayrıca konuyla ilgili bakanlıktan randevu talebine 20 gündür yanıt alamadığını söyledi.

SHABER3.COM

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 1975 yılında inşa edilen Atikhisar Barajı’nın maliyeti gerekçesiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) belediyeden 300 milyon TL talep ettiğini açıkladı. Barajın ilk yapım amacının içme suyu değil sel ve taşkın risklerini önlemek olduğunu belirten Erkek, bu nedenle talebin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Başkan Erkek, yetkililerle görüşme talebine ise henüz yanıt alamadığını ifade etti.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 1975 yılında inşa edilen Atikhisar Barajı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ), barajın maliyeti gerekçesiyle belediyeden 300 milyon TL talep ettiğini açıklayan Erkek, bu talebin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Kanal17'nin haberine göre Erkek, 1990’lı yıllarda dönemin belediye başkanı İsmail Özay döneminde barajdan şehre içme suyu verilmeye başlandığını belirtti.

'50 YIL SONRA MALİYET TALEBİ HUKUKSUZ'

Konuyla ilgili yetkililerle görüşme talebinde bulunduğunu ancak geri dönüş alamadığını da belirten Erkek, şu ifadeleri kullandı:

“Mevzuata göre baraj içme suyu temini amacıyla inşa edilmediği için bu parayı bizden talep edemezler. Bu, tamamen hukuka aykırıdır.

İlgili bakan beyden randevu istedik ancak 20 gündür dönüş yapılmadı. Bu durum çözüm arayışımızın da görmezden gelindiğini gösteriyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 50 yıl sonra gelen fatura! DSİ, CHP’li belediyeden 300... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:46:25