50 yıldır hareket yok: Balıkesir'e dikkat

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün saat 14.26’da Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen depremin ardından Kırkağaç’a yakın başka bir bölge hakkında uyarılarda bulundu.







Sözcü'de yayınlanan habere göre Ercan, dün yaptığı açıklamalarda şu tespitlere yer verdi:





“7 ile 9 km derinde granit katmanı içinde olan M4,8-M5,1 ilk deprem yaklaşık 4 km’lik bir kırık oluşturmuştur. Kırık düzlemi çalışmalarına göre sağ doğrultu atımlı bir kırık işlemiştir. Bu bölgede kırıklar küçük olduğundan büyük depremler üreterek bir vuruşta gerginliği boşaltamamaktadır. Depremlerle depremcikler Akhisar’ın kuzeyinde, Balıkesir yolu boyunca uzanan iki ana kollu kırıklar boyunca birbirleriyle birleşir biçimde oluşmaktadır. Son depremle birlikte kırılma, Balıkesir/Sındırgı dolayında Simav kırığıyla kesim yerine ulaşmıştır.”





Olası bir depremin muhtemel hedefi olarak Balıkesir’in Sındırgı ilçesini gösteren deprem uzmanı, bu bölgede meydana gelen son büyük depremin 1969 yılında gerçekleştiğini hatırlattı.





M6,1 depreminden beri biriken gerginliğin ancak M6’dan büyük bir depremle boşalabileceğini belirten Prof. Dr. Ercan, bölgedeki gerginliğin her an bir depremi beraberinde getirebileceğini ve bunun kesinlikle şaşırtıcı olmayıp önlem alınması gerektiğini hatırlattı.