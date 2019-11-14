50 yıllık holding kapanıyor

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, satışa çıkan isim hakları arasında bir dönem İstanbul'un pek çok noktasında bulunan İsmar marketleri de bulunuyor.







50 yıl önce bir bakkal dükkânı ile yola çıktığı ve 2 bin 500 çalışan sayısına ulaştığı belirtilen holdinge bağlı İsmar Marketler zinciri, Akyürek Pazarlama Dağıtım, Akyürek Holding, Akyürek Kardeşler Kollektif, gibi şirket isim haklarının da icradan satılacağı kaydediliyor.





Haberde aktarılana göre, holdinge ait 25 isim hakkı 25 Aralık 2019 tarihinde saat 09.30'da açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.





Sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren holdingin bünyesindeki 25 isim hakkının 1 milyon 95 bin TL muhammen bedel ile icradan açık arttırma usulü ile satılacağını belirten icra uzmanı Caner Çakı, şunları ifade ediyor:





“Uzun yıllar Türkiye'de market, perakendecilik, pazarlama ve dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın isim hakları icradan satışa çıkacak. Bu sektörde faaliyet göstermek isteyen veya bu tarz köklü bir marka ile pazarını genişletmek isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Akyürek Holding ve holdinge bağlı şirketlere ait 25 adet markanın patenti ayrı ayrı icradan satılacak.”