Samanyolu Haber /Gündem / 50 yıllık yol arkadaşını Erdoğan için ihraç etti /14 Eylül 2020 13:04

50 yıllık yol arkadaşını Erdoğan için ihraç etti

AKP’nin en büyük destekçisi konumundaki Vatan Partisi’nde hareketin önemli isimlerinden Hikmet Çiçek, “Tayyip Erdoğan hükümeti ile aynı gemideyiz” tutumuna aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraç edildi.

SHABER3.COM

Doğu Perinçek liderliğindeki Aydınlık hareketinin önemli isimlerinden Hikmet Çiçek, Vatan Partisi’nden ihraç edildi. İhracın gerekçesi ise Çiçek’in 28 Eylül 2018 tarihinde alınan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararındaki “Tayyip Erdoğan hükümeti ile aynı gemideyiz” tutumuna uygun hareket etmemek.

VATAN PARTİSİ ERDOĞAN’LA AYNI GEMİYE BİNEREK ‘SAYGINLIK’ VE ‘ETKİNLİK’ KAZANDI
 
7 Eylül tarihinde alınan ve yeni açıklanan ihraç kararında, 28 Eylül 2018 tarihinde alınan MYK kararındaki, “Tayyip Erdoğan hükümeti ile aynı gemideyiz” tutumuna uygun hareket etmemesi gerekçe olarak ileri sürüldü. Partinin bu tutumuyla, “büyük bir bunalıma girmekten” kurtulduğu belirtilerek, saygınlık ve etkinlik kazandığı vurgulandı.

Hikmet Çiçek hakkında hazırlanan ve 10 Eylül günü kendisine yapılan bildirimde, Çiçek’in “Yeni Genelkurmay Başkanını tanıyalım” ve “Silah arkadaşları Hulusi Akar’ı anlatıyor” başlıklı yazıları ile Akar’ı eleştirmesi “suç” olarak nitelendi.

Hikmet Çiçek’in “Aydınlık’tan 40 yıllık Aydınlıkçılara sansür ayıbı” başlıklı yazısı ile cezaevinde çekilen bir fotoğraftan Mehmet Bedri Gültekin’in fotoğrafının sansür edilmesine karşı çıkması da “parti suçu” olarak görüldü.

 “Türk Savunma Sanayi üreticisi ve partimizin Türkiye-Çin İşbirliği Toplantıları’nda görevler alan iş insanı” olarak övülen Ethem Sancak’a yönelik Çiçek’in yazıları da kesin ihracın gerekçeleri arasında sayıldı.

Hikmet Çiçek’in, AKP ve MHP ile “Aynı gemideyiz” politikasını eleştirmesi de “kesin ihraç” nedeni sayıldı.

“40 YILLIK AYDINLIKÇILAR YOK EDİLDİ”

İhraç kararında, Hikmet Çiçek’in Oda TV’de farklı tarihlerde yayınlanan yazılarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iş insanı Ethem Sancak ve hükümete eleştiriler yönelttiği iddiası gerekçe olarak gösterildi. Disiplin kararında ayrıca Çiçek’in Vatan Partisi üyesi olduğu halde, “Türkiye’de devrimci bir parti yok” demesi de gerekçelerden biri olarak ileri sürüldü. Çiçek’in Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in ölüm orucunda vefatının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı da yine ihraca gerekçe olarak sunuldu.

Çiçek hayatının 20 yılını hapishanede geçirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 50 yıllık yol arkadaşını Erdoğan için ihraç etti Sonraki Haber >>

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:17:18