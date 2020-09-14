50 yıllık yol arkadaşını Erdoğan için ihraç etti

Doğu Perinçek liderliğindeki Aydınlık hareketinin önemli isimlerinden Hikmet Çiçek, Vatan Partisi’nden ihraç edildi. İhracın gerekçesi ise Çiçek’in 28 Eylül 2018 tarihinde alınan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararındaki “Tayyip Erdoğan hükümeti ile aynı gemideyiz” tutumuna uygun hareket etmemek.

VATAN PARTİSİ ERDOĞAN’LA AYNI GEMİYE BİNEREK ‘SAYGINLIK’ VE ‘ETKİNLİK’ KAZANDI

7 Eylül tarihinde alınan ve yeni açıklanan ihraç kararında, 28 Eylül 2018 tarihinde alınan MYK kararındaki, “Tayyip Erdoğan hükümeti ile aynı gemideyiz” tutumuna uygun hareket etmemesi gerekçe olarak ileri sürüldü. Partinin bu tutumuyla, “büyük bir bunalıma girmekten” kurtulduğu belirtilerek, saygınlık ve etkinlik kazandığı vurgulandı.

Hikmet Çiçek hakkında hazırlanan ve 10 Eylül günü kendisine yapılan bildirimde, Çiçek’in “Yeni Genelkurmay Başkanını tanıyalım” ve “Silah arkadaşları Hulusi Akar’ı anlatıyor” başlıklı yazıları ile Akar’ı eleştirmesi “suç” olarak nitelendi.





Hikmet Çiçek’in “Aydınlık’tan 40 yıllık Aydınlıkçılara sansür ayıbı” başlıklı yazısı ile cezaevinde çekilen bir fotoğraftan Mehmet Bedri Gültekin’in fotoğrafının sansür edilmesine karşı çıkması da “parti suçu” olarak görüldü.





“Türk Savunma Sanayi üreticisi ve partimizin Türkiye-Çin İşbirliği Toplantıları’nda görevler alan iş insanı” olarak övülen Ethem Sancak’a yönelik Çiçek’in yazıları da kesin ihracın gerekçeleri arasında sayıldı.





Hikmet Çiçek’in, AKP ve MHP ile “Aynı gemideyiz” politikasını eleştirmesi de “kesin ihraç” nedeni sayıldı.