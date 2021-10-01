500 TL’lik banknotlar gelebilir

Dramatik bir şekilde yüzde 19,25’e tırmanan enflasyonun yeni zirvelere doğru hazırlandığını kaydeden Oğuz, “Var olan banknotlar yetersiz kalabilir, 500 TL’lik banknotlar yeniden gündeme gelmeye başlayabilir. Dolar kurundaki tırmanışa bakıldığında bunun hiç de uzak bir ihtimal olmadığı ortada” diye yazdı.





HALKIN ELİNDE EN ÇOK 100 TL VAR

Halkın elinde en çok 100 TL’lik banknot bulunduğunu kaydeden Oğuz, “Rakamlara hâkim olmayanlar piyasada en çok 5 ila 10 TL’lik banknot olduğunu sanır. Oysa 5 TL 324 milyon adet, 10 TL 294 milyon adet var. 20 TL ise 262 milyon adet. Bunların her birinin toplam içerisindeki oranı %10 ila %12’yi geçmiyor. TCMB’nin Ağustos 2021 verilerine göre Tedavüldeki 100 TL’lik banknotların sayısı 1 milyar 90 milyon adet. 428 milyon adet 50 TL’lik bulunuyor. 200 TL’lik banknot miktarı 383 milyon adet ve toplamın yüzde 14’ünü oluşturuyor.” dedi.





200 TL 22 DOLAR EDİYOR

Türkiye’nin en yüksek tutarlı banknotu olan 200 TL’nin eridiğini kaydeden Oğuz, “200 TL ancak 22 dolar ediyor. Dolar kurunun hızlı tırmanışı lirayı adeta eritmiş durumda. Bu kadar ucuzlamışken bile talep görmemesi ise ilginç. Lira varlıklar bununla hangi ölçekte rekabet edebilir?” diye sordu.