500 yıllık camiye boya-badana!

1506 yılında Kadı Yakupoğlu Nasrullah tarafından yaptırılan Nasrullah Camii, 2014 yılında onarım ve restorasyon şartıyla devri yapılarak özel bir firmaya kiraya verildi.





"Tasvir sanatları" isimli kullanıcının paylaştığı iki fotoğraf karesi tarihi caminin eski ve yeni hâli arasındaki farkı gözler önüne serdi.





Ünlü hattat Ahmet Şevket Efendi tarafından yapılan süslemeler ve hatlar boya badana altında kayboldu.





Skandal sosyal medyada infiale sebep olurken, restorasyonu gerçekleştiren firma Gürsoy Grup ile Kültür ve Turizm Bakanlığı herhangi bir beyanda bulunmadı.

