Samanyolu Haber /Kültür / 500 yıllık külliyeye klima! /10 Ağustos 2020 14:57

500 yıllık külliyeye klima!

Tıp merkezi olarak kullanılan 500 yıllık tarihi Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi’nin medrese kısmına klima takıldığı ortaya çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Mihrimah Sultan Külliyesi'nin kendi uhdelerinde olmadığını belirterek, "Bacaların tamamına klima dış ünitelerinin montaj edilmesi kültür varlığımıza zarar vermektedir." dedi.

Polat, "Hayrat amaçlı sosyal faaliyetlerde kullanılması gereken yapının işletme ihtiyaçları sebebiyle karakterine uygun olmayan müdahalelere maruz kaldığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üsküdar'da bulunan Mihrimah Sultan Külliyesi, Osmanlı Devleti'nin 10'uncu padişahı Kanunî Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından vakfiye olarak inşâ edilmişti.

HAYRAT VAKFI; TİCARİ DEĞİL, HAYIR MAKSATLI OLARAK KULLANILMALI

Görüntülerle ilgili Polat şu açıklamayı yaptı: "Mimar Sinan'ın Üsküdar Mihrimah S. Medresesi Vakıflar Mülkiyetinde olup, tıp merkezi olarak hizmet veriyor. Koruma Kurulu ilke kararlarına da aykırı revak kapatmalarının da kaldırılması gerekir. Bu medrese hayrat niteliğinde vakıf eseridir. Hayrat vakfı eserin hayır amacı ile değerlendirilmesi vakıf şartıdır."

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