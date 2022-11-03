500T hattı tarih mi olacak? İETT sistemi değiştiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT ve Ulaşım Daire Başkanlığı'nın otobüs hat numaralarına ilişkin yeni bir sistem üzerine çalıştığı belirtildi.







Diken'den Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre, hat kodlarının kökten değiştirilmesi planlanıyor. Yeni sistemin adı ‘zon bazlı hat kodlama sistemi’ olacak.





Bu sisteme göre, coğrafi olarak birbirine yakın olan ilçelerin belirli zonlara yani gruplara ayrılması planlanıyor. Her bir zonun numarası olacak. Zon içerisindeki ilçeler kendi arasında numaralandırılacak. Mahalleler arasında da ayrı zonlar oluşturulup numaralandırılacak. Bu numaraların kombinasyonlarıyla hat numaraları oluşturulacak.





Planlanan ilçe zonları ve numaralar şöyle:





Beşiktaş, Sarıyer, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane

Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi

Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa, Esenler, Metrobüs hatları

Bakırköy, Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece

Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt

Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir

Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla

Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile, Sultanbeyli

Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri





Zon içerisindeki numaralandırmalar 0’dan yukarıda yazıldığı sırayla gittiği rakama göre yapılacak. 1 numaralı zonda Beşiktaş 0, Sarıyer 1, Şişli 2, Beyoğlu 3 ve Kağıthane 4 olarak numaralandırılacak. 2 numaralı zondaysa Fatih 0, Eyüp 1, Gaziosmanpaşa 2 ve Sultangazi 3 olacak.





İlçelerdeki mahalleler de kendi arasında zonlara ayrılıp numaralandırılacak. Mahallelerden kalkan hatlar da kendi içerisinde numaralandırılacak.





Mevcut sistem yetersiz kalıyor

İETT ve İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’nda dolaşan bir belgeye göre, mevcut sistem yetersiz kalırken, zaman içerisinde yapılan güzergah değişiklikleriyle başka bölgelerden hareket etmeye başlayan hatların aynı kodlarıyla hizmet vermeye devam etmesi karışıklığı artırıyor.