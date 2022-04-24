508 ilaca zam geldi

”TİTCK piyasada bulunurluğu sıkıntıda olan 508 tane ilacın, bazılarını yüzde 200’ü aşan oranda fiyatlarını güncelledi. Diyaliz solüsyonları fiyatlarında da artış yapıldı. Ülkemizde geri ödemede yüzde 90 civarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeniyor. Hem kamunun hem de hastanın hasta katılım payları artmış olacak. Burada bizim için önemli unsur hastanın ilaca erişebilmesi birinci kriter. Özellikle bazı üretilemeyen serumlar vardı. Onlarda yüzde 200’ün üzerinde artışlar gördük. Ama genel anlamda yüzde 1’den başlayıp yüzde 200’e kadar ürünün çeşidine göre değişen oranlarda bir fiyat artışı söz konusu.







‘Sadece kur odaklı bir sistem maalesef bizim sorunumuzu çözmez’

”Hiçbir zaman ilaca erişimde sorun yaşanmaması gerekiyor. Sorunların ortadan kaldırılması içinde sektörün tüm temsilcilerinin dikkate alındığı yeni bir fiyat kararnamesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme sisteminin oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde biz bu sorunları birkaç ayda bir konuşur hale geleceğiz. Önümüzdeki yıla göre ortalama Merkez Bankası, avro kurunun planına baktığımız zaman 2023 yılında yüzde 57-62 arasında bir fiyat artışı anlamına geliyor bu ilaçlarda. Dolayısıyla sadece kur odaklı bir sistem maalesef bizim sorunumuzu çözmez.”



