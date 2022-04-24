Samanyolu Haber /Gündem / 508 ilaca zam geldi /24 Nisan 2022 15:13

508 ilaca zam geldi

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 22 Nisan’da yapılan zamlı fiyatların 26 Nisan’da uygulamaya konulacağını açıkladı. Ercanlı, zam yapılan ilaçlar arasında kanser, diyabet, hormon, tüp bebek tedavisi ilaçları ile bazı antibiyotiklerin de olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

”TİTCK piyasada bulunurluğu sıkıntıda olan 508 tane ilacın, bazılarını yüzde 200’ü aşan oranda fiyatlarını güncelledi. Diyaliz solüsyonları fiyatlarında da artış yapıldı. Ülkemizde geri ödemede yüzde 90 civarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeniyor. Hem kamunun hem de hastanın hasta katılım payları artmış olacak. Burada bizim için önemli unsur hastanın ilaca erişebilmesi birinci kriter. Özellikle bazı üretilemeyen serumlar vardı. Onlarda yüzde 200’ün üzerinde artışlar gördük. Ama genel anlamda yüzde 1’den başlayıp yüzde 200’e kadar ürünün çeşidine göre değişen oranlarda bir fiyat artışı söz konusu.

‘Sadece kur odaklı bir sistem maalesef bizim sorunumuzu çözmez’
”Hiçbir zaman ilaca erişimde sorun yaşanmaması gerekiyor. Sorunların ortadan kaldırılması içinde sektörün tüm temsilcilerinin dikkate alındığı yeni bir fiyat kararnamesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme sisteminin oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde biz bu sorunları birkaç ayda bir konuşur hale geleceğiz. Önümüzdeki yıla göre ortalama Merkez Bankası, avro kurunun planına baktığımız zaman 2023 yılında yüzde 57-62 arasında bir fiyat artışı anlamına geliyor bu ilaçlarda. Dolayısıyla sadece kur odaklı bir sistem maalesef bizim sorunumuzu çözmez.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 508 ilaca zam geldi Sonraki Haber >>

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:02:00