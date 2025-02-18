51 ilde 5 gün süren ‘KCK’ operasyonu: 282 gözaltı daha

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden ‘GÜRZ-46’ operasyonlarında; 282 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Velev'in haberine göre, Operasyonlar Adıyaman, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bayburt, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Yozgat ve Van’da gerçekleşti.
Gözaltına alınan kişilere, “siyasal alan, mali alan ve cezaevi yapılanmaları içerisinde faaliyet göstermek”, “finans sağlamak”, “eleman kazandırmak”, “yasaklı yayın tenmin etmek”, “sokak olaylarına katılmak”, “sosyal medyadan örgüt propagandası yapmak” gibi suçlamalar yöneltildi.
Açıklamada, operasyonlarda 2 adet AK 47 tüfeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve Çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.