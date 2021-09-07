Samanyolu Haber /Gündem / 53 Kaymakam ve Vali yardımcısı ihraç edildi /07 Eylül 2021 12:18

53 Kaymakam ve Vali yardımcısı ihraç edildi

Kamudan ihraçlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 53 kaymakam ve vali yardımcısının meslekten çıkarıldığı öğrenildi.

SHABER3.COM

İstihbarat örgütünün sağladığı haber kaynaklarından beslendiği bilinen T24 yazarı Tolga Şardan, Gülen Hareketi ile irtibatları olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen ve son Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi ile kızağa çekilen 63 vali yardımcısı ve kaymakamdan 53’ün meslekten ihraç edildiğini yazdı.

KHK ile toplu meslekten çıkarma faaliyetlerinin yerine uzun süredir bu metodun tercih edildiği bilinirken Şardan, bununla  ilgili "kamuoyuna yansıyan bilgilerin yarattığı gürültüden rahatsız olan bakanlık yönetimi, ihraç kararlarını sessiz sedasız uygulamaya koydu.’ ifadelerini kullandı.

Şardan'ın yazısına göre ihraçlar 27 Ağustos'ta gerçekleşti ve devamı bekleniyor.
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