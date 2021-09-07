53 Kaymakam ve Vali yardımcısı ihraç edildi

İstihbarat örgütünün sağladığı haber kaynaklarından beslendiği bilinen T24 yazarı Tolga Şardan, Gülen Hareketi ile irtibatları olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen ve son Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi ile kızağa çekilen 63 vali yardımcısı ve kaymakamdan 53’ün meslekten ihraç edildiğini yazdı.





KHK ile toplu meslekten çıkarma faaliyetlerinin yerine uzun süredir bu metodun tercih edildiği bilinirken Şardan, bununla ilgili "kamuoyuna yansıyan bilgilerin yarattığı gürültüden rahatsız olan bakanlık yönetimi, ihraç kararlarını sessiz sedasız uygulamaya koydu.’ ifadelerini kullandı.





Şardan'ın yazısına göre ihraçlar 27 Ağustos'ta gerçekleşti ve devamı bekleniyor.