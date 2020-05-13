53 yaşındaki Mike Tyson ringe geri dönüyor!

Tyson, Instagram hesabında son idmanından bir görüntü kolajı paylaştı. Birkaç saat içinde, fiziksel olarak iyi görünen Tyson'ın yumruk kombinasyonlarını içeren klip, üç milyondan fazla görüntüleme aldı.







Mike Tyson ile Holyfield'ın, geliri koronavirüs mağdurlarına bağışlanmak üzere yapılacak bir gösteri maçında karşı karşıya gelecekleri iddia edildi.



"Geri döndüm" diyen 54 yaşındaki Tyson, 2005'ten beri profesyonel bir bok maçına çıkmadı. Daha önce Sky'de yer alan habere göre ise Tyson'ın eski rakiplerinden Holyfield, geliri koronavirüs mağdurlarına bağışlanmak üzere yapılacak bir gösteri maçına açık olduğunu söylemişti.







Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, 15 yıllık bir aradan sonra olası bir geri dönüşü işaret etti.