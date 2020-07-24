Samanyolu Haber /Spor / 54 yaşında ringlere dönüyor /24 Temmuz 2020 12:21

54 yaşında ringlere dönüyor

Ringlere geri dönen eski dünya şampiyonu 54 yaşındaki Mike Tyson, 12 Eylül'de Roy Jones Jr. ile karşı karşıya gelecek.

SHABER3.COM

Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu 54 yaşındaki Mike Tyson, boks dünyasının en başarılı isimlerinden Roy Jones Jr. ile karşı karşıya geleceği bir gösteri maçı için tekrar ringe tırmanacağını duyurdu.

Tyson ve Jones Jr., 12 Eylül'de Carson, California'daki Dignity Health Sports Park'ta 8 rauntluk bir karşılaşmada dövüşecek. 

Boks yaptığı günlerde kendisine 'Demir Mike' ve 'Dünyadaki En Fena Adam' lakapları verilen Tyson, profesyonel boks kariyerindeki ilk yılında 15''e 0 gitmiş, ayrıca tüm rakiplerini nakavt yoluyla yenmişti. Tyson, 20. yaş gününü kutlamasından 4 ay sonra kemeri alarak dünyanın en genç ağır siklet şampiyonu olmuştu.

Tyson, kariyeri boyun 50 kere kazandı ve 6 kez kaybetti. Boks efsanesi, son profesyonel karşılaşmasına 2005'te çıktı ve Kevin McBride'a kaybetti.

Tyson, geçen aylarda hazırlık videolarını paylaşarak ringe döneceğinin sinyallerini vermişti.

Eski bir dünya şampiyonu olan 51 yaşındaki Jones Jr da kariyerinde 66 maç kazandı ve 9 kez kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 54 yaşında ringlere dönüyor Sonraki Haber >>

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:39:19